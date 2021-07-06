Суд запретил работу компании, которая продавала воду из крана под видом байкальской

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Суд признал незаконной работу предприятия по производству бутилированной байкальской воды в Бурятии, выпускаемой под маркой "Основа". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Производство бутилированной воды с грубыми нарушениями законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения выявлено в поселке Выдрино. Решением Кабанского районного суда Республики Бурятия деятельность по производству бутилированной воды "Основа" признана незаконной и запрещена до устранения нарушений. Право собственности на земельный участок признано отсутствующим со снятием с государственного кадастрового учета и освобождением от строений", - сообщили в ведомстве.

Продукция обозначалась производителем как природная питьевая вода, полученная из источника - озера Байкал, и продавалась в центральной и западной частях России.

На деле разлив воды осуществлялся из централизованного водопровода. При производстве нарушались требования об уборке помещений с моющими и дезинфицирующими средствами. Также выяснилось, что у компании-производителя нет декларации о соответствии на продукцию, санитарно-эпидемиологического заключения, контроля качества питьевой воды и используемых упаковочных материалов. "Производство бутилированной воды осуществлялось не прошедшими медицинский осмотр работниками", - добавили в ведомстве.

Судебное постановление не вступило в законную силу, добавили в прокуратуре.