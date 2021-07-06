В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после операции

ВАТИКАН, 6 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, которому была проведена операция под общим наркозом на толстой кишке, восстанавливается, результаты проведенных осмотров хорошие. Об этом сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Сегодня утром он позавтракал, прочитал несколько газет и встал, чтобы пройтись. Восстановление после операции протекает в обычном режиме <...> Результаты осмотров хорошие", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В понедельник Бруни сообщил, что понтифик проведет в больнице около семи дней "при отсутствии осложнений".

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) было сообщено в воскресенье. Минувшей ночью стало известно, что 84-летний Франциск перенес хирургическое вмешательство хорошо. Он лежит в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.

Нынешний понтифик, несмотря на то что еще в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах. В рождественский-новогодний период Франциск отменил несколько мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии у него была сильная простуда. В начале этого года Папа Римский одним из первых получил вакцину американской компании Pfizer, разработанную совместно с германским партнером BioNTech. Об уровне его антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершив поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.