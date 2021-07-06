В Геленджике размыло пляжи, гостиницы остались целы

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Гостиницы Геленджика в Краснодарском крае не повреждены, несмотря на сильные дожди, в городе размыло пляжи, купаться запрещено. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Гостиницы не повреждены. <...> Пляжи закрыты. В месте впадения реки Вулан в море сильное размытие. Купаться нельзя, потому что много веток вынесено на берег", - сказал собеседник агентства.

Два самых крупных санатория Геленджика - "Вулан" и "Архипо-Осиповка" - принимали ночью пострадавших, добавили в администрации.

В пресс-службе Минкурортов края ТАСС уточнили, что сейчас на всех пляжах Туапсинского района купание запретили. "Ведутся работы по устранению последствий стихии. Больше всего пострадали пляжи в Джубге и Лермонтово", - добавили в региональном министерстве.

Штормовое предупреждение в крае продлили до 8 июля. Спасатели эвакуировали с подтопленных территорий в Краснодарском крае более 300 человек в ночь на 6 июля. В пунктах временного размещения остаются порядка 60 человек, 18 из которых дети. Ранее сообщалось, что подтопило 13 населенных пунктов.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды ввели в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтопило сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.