Глава Росприроднадзора поддержала идею создания экологического кодекса в России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддерживает идею создания экологического кодекса в России, озвученную спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По ее мнению, кодекс должен выглядеть, как свод законов в сфере экологии.

В конце мая Матвиенко заявила, что в ближайшее время Совфед будет активно обсуждать тему создания экологического кодекса. Это будет единый документ, посвященный вопросам охраны природы, он систематизирует российское законодательство в этой сфере. Принятие документа может занять несколько лет, отмечала она.

"Нам экологический кодекс нужен, и он нужен как свод законов. Наверное, это одна из самых больших задач на следующий год. <…> Туда мы сведем все наши документы, мы сделаем его процедурным и процессуальным одномоментно", - сказала она во вторник на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По мнению Радионовой, экологический кодекс позволит избежать создания законов в сфере экологии, которые не соответствуют общему вектору развития страны в этой сфере. "Он будет неким документом, не позволяющим нам постоянно одномоментно "всовывать", извините, различные изменения в различные законодательства и точечно менять, по большому счету, картину мира", - отметила она.