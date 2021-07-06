В Киеве в преддверии Олимпиады озаботились использованием сборной государственного языка

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Украинские спортсмены, представляя свою страну на международных соревнованиях, должны пользоваться государственным языком, этот вопрос будет поставлен перед национальной олимпийской сборной перед ее поездкой на Олимпиаду в Токио. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на состоявшейся во вторник встрече с уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Креминем.

Креминь на своей странице в Facebook по результатам встречи сообщил, что с министром обсуждался вопрос "имплементации языкового законодательства в сфере спорта". Глава ведомства выразил мнение, что украинские спортсмены должны представлять Украину и в своем государстве, и на международной арене, "демонстрируя высокие достижения и пользуясь государственным языком", утверждает уполномоченный по защите государственного языка. По его словам, министр спорта пообещал поднять этот вопрос перед олимпийской сборной в преддверии Олимпиады. "Вопросы применения государственного языка на публичных мероприятиях - одно из направлений, которое будет обсуждаться с национальной олимпийской сборной перед поездкой в Токио", - процитировал министра уполномоченный.

Сам Креминь также считает, что ситуацию с недостаточным использованием государственного языка в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), государственных, коммунальных, частных спортивных клубах, кружках и секциях необходимо исправлять. Он предлагает с этой целью принять "стратегию спортивной дипломатии", включающую вопросы языка.

Особенно актуально это, по мнению Креминя, в преддверии Олимпийских игр. "Подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата <...> так и на принципах спортивной дипломатии. Ведь каждый гражданин Украины на международных соревнованиях - пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему языку и государству. Особенно важен этот вопрос накануне Олимпийских игр в Токио ", - полагает он.

Язык и футбол

На днях вопрос языковых предпочтений украинских спортсменов получил довольно широкий резонанс. После того, как один из членов сборной Украины по футболу на пресс-конференции в ходе Евро прокомментировал свою игру на русском языке, известная своими националистическими взглядами украинская детская писательница Лариса Ницой назвала спортсмена "московитом".

Общественность в социальный сетях в основной массе негативно восприняла ее реплику. Креминь же, комментируя ситуацию, напомнил на своей странице в Facebook закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в котором закреплено использование украинского языка в сфере спорта. Он, правда, признал, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, однако подчеркнул, что на пресс-конференциях они должны выступать на государственном языке.