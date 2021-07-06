Роспотребнадзор рекомендовал не использовать водопроводную воду в подтопленных селах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Качество питьевой воды снизилось в подтопленных селах Бахчисарайского района Крыма, использовать ее нельзя, сообщила во вторник на комиссии по ЧС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"В Бахчисарае мы начали усиленный мониторинг, как мы это делали в Ялте. На сегодняшний день по результатам качества питьевой воды можно сказать, что ее нельзя использовать, как и в Ялте, тем населенным пунктам, которые попали в зону подтопления", - сказала Пеньковская.

По ее словам, все социальные объекты пока должны работать на привозной питьевой воде.

В воскресенье из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В одном из поселков эвакуировали около 50 человек. По предварительным данным, в этом же районе один человек погиб, двое госпитализированы.