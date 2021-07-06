Копия монумента войну-освободителю из Трептов-парка появится в Кузбассе в 2022 году

КЕМЕРОВО, 6 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса за счет внебюджетных средств намерены создать в 2022 году рядом с президентским кадетским училищем в Кемерове копию монумента "Воин-освободитель", установленного в берлинском Трептов-парке. Ее прототипом является спасший немецкую девочку советский солдат Николай Масалов, родившийся и живший после войны в Кузбассе, сообщил глава регион Сергей Цивилев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным во вторник.

"Предлагаем вам проект, если вы его утвердите, мы его построим за внебюджетные источники и очень быстро. Мы хотим рядом с [президентским кадетским] училищем [установить] целиком копию мемориального комплекса [из Трептов-парка], один в один. Создали рабочую группу, и мы 24 июня следующего года построим этот комплекс", - сказал Цивилев.

Владимир Путин данную инициативу поддержал. "Отлично, хороший проект", - сказал президент.

Старший сержант Красной Армии Николай Масалов - уроженец поселка Тяжина Кемеровской области, на фронте служил в пехоте, прошел войну от Курска до Берлина, участвовал в Сталинградской битве, форсировал Днепр, Вислу и Одер. Свой главный подвиг, прославивший его на весь мир, он совершил в апреле 1945 года во время боев за взятие Берлина. Во время сражения он услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок лег в основу сюжета монумента война-освободителя, установленного в Трептов-парке в Берлине.

За спасение ребенка Масалову было присвоено звание "Почетный гражданин Берлина", но после объединения он был лишен этого звания. В год 75-летия Победы власти Кузбасса обратились правящему бургомистру города Берлина с предложением восстановить звание, но немецкая сторона данную инициативу не поддержала.

"[Получили] такой ответ: "Да, подвиг признаем, все понимаем, но быть почетными гражданами города теперь могут быть только деятели культуры". Мы сейчас эту работу вместе с МИДом ведем, [чтобы звание восстановить]. Депутаты бундестага многие нас поддержали", - добавил губернатор Кузбасса.