Псковский митрополит пообещал наказать священников, отговаривающих прихожан от прививок

ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, пообещал наказать всех священнослужителей псковской епархии, отговаривающих прихожан делать прививки против коронавируса. Об этом владыка сообщил в видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале псковской епархии.

"Я, как архиерей Псковской епархии, несущий ответственность за вверенную Богом мне паству, благословляю прислушаться к всем рекомендациям государственной санитарной службы России, и делать профилактические прививки против смертельно опасной болезни - ковида. Я беру на себя эту ответственность <…> Но в то же время должен сказать, что те священники, в первую очередь нашей епархии [их немного, но они есть], которые отвращают свою паству, своих знакомых от профилактических прививок, должны нести за это ответственность", - сказал владыка Тихон.

Он также отметил, что священнослужители понесут "полную каноническую ответственность", если выяснится, что из-за них прихожане не сделали прививку и заразились коронавирусом. "Если, не дай бог, кто-то из тех, кто не сделал себе прививку, благодаря тому, что вы разубедили их это делать, не дай бог, что эти люди тяжело заболеют, или не дай бог, умрут [а в больнице обязательно станет известно, что они не прививались именно потому, что их не благословил это делать тот или иной священник], если такое, избави бог, случится, то такие священники или монахи должны будут понести полную каноническую ответственность за такие поступки. Считаю, что это справедливо", - сказал владыка Тихон, обращаясь ко всем представителям псковской епархии.

Митрополит также попросил всех священников епархии переносить богослужения на улицу, если в храмах скапливается много прихожан. На данный момент в регионе зафиксированы три активные вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы. Кроме того, из-за коронавируса Псковский онкодиспансер приостановил проведение плановых операций, в учреждении у трех пациентов выявлена инфекция.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 40 553, 33 601 человек выздоровел, 487 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.