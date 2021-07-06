Оползневая опасность в Ялте возросла после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Оползневая опасность возросла в Ялте из-за прошедших недавно сильных ливней, для мониторинга и быстрого реагирования созданы оперативные группы, сообщила мэр Янина Павленко во вторник во время заседания оперштаба.

"Почва нагружена водой, и мы прекрасно понимаем, что вслед за наводнениями могут случаться оползни. Мы создаем и с завтрашнего дня запускаем группы, чтобы собирать инфу об активных процессах, выявленных деформациях и нарушениях, обвалах грунта, чтобы граждане могли информировать, а мы своевременно реагировать", - сказала Павленко.

По ее данным, в настоящее время зарегистрировано 1,5 тыс. оползней на территории Крыма, из них около 600 - в Ялте. При этом она не уточнила, за какой период ведется расчет.

Закрытые пляжи

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на комиссии по ЧС в свою очередь добавила, что более 50 пляжей Ялты, закрытых после подтоплений в городе, не будут работать как минимум до 12 июля.

"Пляжи от Приморского пляжа и заканчивая территорией Гурзуфа остаются по-прежнему закрыты, как и район Кореиза и Гаспры. Решение по возобновлению их работы можно будет обсуждать только в понедельник. По состоянию на сегодня пока возобновление рекреационного использования водной глади преждевременно", - сказала Пеньковская.

По словам главного санитарного врача Крыма, показатели качества питьевой воды уже улучшились, с пятницы или субботы водоснабжение горожан возобновят. "После возобновления водоканалом питьевого водоснабжения для подачи населению можно будет решением оперштаба отменить использование разовой посуды на территории Большой Ялты", - добавила Пеньковская.

Ранее в мэрии города сообщали, что запрет на купание после подтоплений сохраняется в акватории Большой Ялты (в состав муниципалитета входят порядка 30 населенных пунктов, протяженность береговой линии составляет около 70 км) на 86 пляжах. Роспотребнадзор начал работу по забору проб морской воды акватории на территории Ялты, которые определяют возможность снятия запрета на купание. 2 июля для купания вновь открыли 22 пляжа в западной части муниципалитета (от Фороса до Алупки), с 6 июля открыли еще 10 пляжей.

Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, подтопления были в том числе в Ялте. В Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.