В медучреждения Ставрополья придут работать около 300 выпускников

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 300 выпускников медицинских вузов начнут работать в больницах Ставропольского края, отучившись по целевому направлению, сообщает во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края.

"В этом году медицинские учреждения Ставрополья ожидают около 300 выпускников, которые гарантированно придут работать в медучреждения края. Молодые врачи сдают последние экзамены, отучившись по целевому направлению, и после выпускных готовы ехать к месту работы - в больницы и поликлиники своего родного города или села на Ставрополье", - пояснили в пресс-службе.

В прошлом году в больницах Ставрополья начали работать 108 молодых медиков, которые также выпустились из вузов, отучившись по целевому направлению. Планируется, что до 2025 года в медицину Ставрополья придут работать 1 650 молодых врачей, прошедших целевое обучение.

"Благодаря региональному проекту "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами" и программе по целевому набору в СтГМУ выпускников ставропольских школ и медколледжей медицина региона пополняется молодыми врачами, которые являются жителями края", - цитирует пресс-служба слова первого замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова.