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Более 300 человек получат компенсацию как пострадавшие от подтоплений в Сочи

Размер выплат составит от 10 до 110 тыс. рублей

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Более 300 жителей Сочи, дома которых были повреждены в результате подтоплений, получат денежные компенсации в размере до 110 тыс. рублей на человека. Об этом ТАСС сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

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"На настоящий момент более 300 человек претендуют на материальную помощь, это люди, которые находятся в зоне подтопления", - сказал глава города, уточнив, что речь идет о выплатах от 10 до 110 тыс. рублей на человека в зависимости от нанесенного ущерба.

Он уточнил, что по 10 тыс. рублей получит каждый прописанный в поврежденном доме, в том числе дети. По 50 тыс. рублей выплатят тем, кто частично потерял имущество, и по 100 тыс. рублей на человека, если имущество утрачено полностью. 

Мэр также добавил, что сотрудники городских служб к утру 7 июля очистят улицы, эти работы завершены на 80%. "На текущий момент полностью весь мусор убран, все складируется и вывозится на территории утилизации и временного хранения. Достаточно единиц техники, людей, которые этим занимаются. Завтра к утру город полностью будет весь очищен", - сказал он. 

Бригады будут работать ночью, в том числе на пляжах курорта. Там завершен сбор мусора и распил бревен, их начнут вывозить в ближайшее время. 

Мэр города напомнил, что купаться в море все еще запрещено, на курорте действует штормовое предупреждение.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы. В Сочи закрыты пляжи.

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