Около 6 тыс. людей в сутки смогут вакцинироваться от коронавируса в новом пункте в Москве

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Новый пункт вакцинации заработал в Гостином дворе в Москве: здесь функционируют 50 постов медсестер и сотрудников МФЦ, которые за сутки могут принять до 6 тыс. человек.

"Этот пункт вакцинации, в первую очередь, отличается масштабом - одновременно тут работает 50 постов медицинских сестер, которые трудятся в парах с сотрудниками МФЦ. То есть они одновременно и вакцинируют, и вносят [данные о вакцинированных] в систему. Пропускная способность у пункта - около 6 тыс. пациентов в день. Работают 12 врачей, если будет изменяться трафик, то будем выводить больше специалистов. В пункте пройти вакцинацию можно с препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт", - сообщил журналистам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что если человек переболел, то его вакцинируют "Спутником V", чтобы обеспечить защитой.

Гостиный двор

Как попасть в самый крупный пункт вакцинации, находящийся в Гостином дворе, можно узнать еще в метро, где развешены плакаты с информацией о месте и маршрутом до него. Кроме того, на улице стоят волонтеры, которые раздают листовки с подробной информацией. На входе в Гостиный двор уже можно увидеть довольно большую очередь, но она движется быстро.

"Мы помогаем людям сориентироваться на месте, объясняем последовательность действий и следим за соблюдением мер безопасности - наличием масок, социальным дистанцированием. Никто не возмущается, все четко следуют указаниям" - сказала одна из сотрудниц пункта.

Как отметил корреспондент ТАСС, в среднем на прохождение процедуры, начиная от заполнения анкеты и заканчивая самой прививкой, уходит до 20 минут. То есть для начала каждому пришедшему предлагают заполнить анкету с данными о своих заболеваниях и других противопоказаниях, а затем с этой анкетой направляют к врачам и после недолгой консультации - уже на прививку. Большая часть тех, кто пришел на вакцинацию - это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Немало людей среднего и старшего возраста. Многие пришли в компании с друзьями или родственниками.

"Я пришел сюда один, так как мои друзья уже все сделали прививки. Один я остался такой - незащищенный. Хочется меньше беспокоится о своем здоровье, да и вариантов для времяпрепровождения станет больше - это я о QR-кодах", - сказал молодой человек в очереди.

Его поддержал мужчина на вид около 55-60 лет, который посмеялся и признался, что просто очень хочет ходить по ресторанам. В очереди многие ответили подобным образом на вопрос о причинах вакцинации.

"Вообще меня отправили по работе. Хотя я и до того, как это стало обязательным, задумывалась о вакцинации. Сама я переболела, но прошло уже пять месяцев, и я решила не ждать дальше", - рассказала продавец Ксения.

Павильоны "Здоровая Москва"

Всего в Москве работает более 40 павильонов "Здоровая Москва", которые сейчас полностью нацелены на вакцинацию жителей.

"Перед вакцинацией пациента осматривает врач. На тот случай, когда человеку нужна более подробная консультация, врач вместе с желающим вакцинироваться проводит дополнительную беседу и принимает решение о вакцинации", - сказала ТАСС главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

По ее словам, вакцинируют в павильонах препаратом "Спутник V". Медсестра предупреждает, что в том месте, где вводится вакцина, может быть припухлость, покраснение, но эти симптомы проходят сами, дополнительно наносить какие-либо мази не требуется.

По словам врача, больше всего людей беспокоит, можно ли заниматься спортом после прививки, и какой образ жизни в целом вести. Врачи предупреждают, что можно продолжать жить как раньше, но не стоит забывать о мерах безопасности - носить маски и перчатки, избегать мест скопления людей и стараться находиться в кругу семьи, чтобы не было риска инфицирования. Ведь иммунитет после вакцинации формируется не сразу, а только спустя некоторое время после введения второго компонента вакцины.

Как отметил корреспондент ТАСС, посетив несколько павильонов, число желающих сделать прививку действительно выросло - почти везде наблюдались небольшие очереди. Некоторые пришли вакцинироваться семьями - бабушка с дедушкой и их дети. Многие сказали, что решили сделать прививку после того, как узнали о росте новых случаев коронавируса.

"Мы вот решили сделать прививку, чтобы спокойно еще и в отпуск съездить и знать, что максимально обезопасили и себя, и людей вокруг. Хочется, конечно, чтобы это быстрее все прошло уже. И если вакцинация хоть как-то в этом поможет, то лучше ее пройти", - сказал Максим, который пришел в один из павильонов "Здоровая Москва" вместе со своей девушкой.