В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

"Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".