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В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей

На базе детской городской клинической больницы им. Башляевой будут привиты 50 человек, сообщил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом во вторник сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

"Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [им. Башляевой] 50 человек будут привиты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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