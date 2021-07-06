В Карелии для пациентов с коронавирусом подготовили более 1,1 тыс. коек

ТАСС, 6 июля. Коечный фонд для больных коронавирусом в Республике Карелия превысил 1 100, из которых свободны 16,1%. Об этом во вторник в ходе доклада на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания республики сообщила замминистра здравоохранения региона Ольга Руотцелайнен.

"В работе больниц задействовано 1 122 койки, 572 - оснащены кислородом, 102 - ИВЛ. Резерв коек также предусмотрен, в настоящее время дополнительно можно включить в работу свыше 350 коек", - сказала замглавы регионального Минздрава.

По данным Минздрава Карелии, суточный прирост заболевших в республике во вторник составил 205 человек, из них не привиты были 198. Среднесуточная заболеваемость в Карелии примерно в два раза выше, чем в среднем по России: 8 367,4 случая на 100 тыс. населения к 3 840,1 по стране. Выздоровели за все время пандемии 48 216 пациентов, умерли - 646.