Глава ВОЗ назвал "очень опасной" нынешнюю стадию пандемии коронавируса

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней. Об этом заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", - сказал он, выступая на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator. В сложившейся ситуации "единственным выходом", по словам главы ВОЗ, является оказание поддержки странам "в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин".

Гебрейесус напомнил, что сейчас связанные с пандемией ограничения смягчают те государства, которые располагают инструментами борьбы с коронавирусом, прежде всего вакцинами. "В то же время страны, не имеющие доступа к достаточным поставкам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертности", - констатировал он.

Этой темы гендиректор организации коснулся также в своем выступлении во вторник на Политическом форуме Экономического и социального совета ООН. Он обратил внимание на "резкий рост" заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки. "Фактически этих случаев заболевания можно в значительной степени избежать", - сказал глава ВОЗ, призвав мировое сообщество "использовать все имеющиеся инструменты для предотвращения передачи [инфекции]". По словам Гебрейесуса, пандемия показала, что полагаться на несколько компаний в "поставках глобальных общественных товаров" - значит ограничивать себя и подвергаться риску. "Нам нужно извлечь уроки из СOVID-19", - резюмировал он, призвав "готовиться к следующей пандемии".

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 183 934 913 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 985 022 человека. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 231, летальных исходов - на 6 347.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".