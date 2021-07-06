У более чем 70% зараженных коронавирусом жителей КБР выявлен дельта-штамм

"Глава КБР Казбек Коков провел расширенное заседание оперативного штаба КБР по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Главный санитарный врач КБР Жирослан Пагов сообщил о возросшем количестве зараженных среди детей, молодежи и людей среднего возраста, при этом больше 60% заболевших - женщины. По информации главного санитарного врача, больше 70% процентов заболевших жителей республики заражены индийским штаммом коронавируса ("дельта")", - говорится в сообщении.

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось среди детей, молодежи и людей среднего возраста, при этом у более чем 70% инфицированных выявлен дельта-штамм коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Как отмечается, глава региона назвал сложной, но контролируемой эпидемиологическую ситуацию в регионе. Он сообщил о высоких темпах роста заболеваемости и большем числе реанимационных больных среди заболевших, чем в прошлые периоды пандемии. В настоящее время в двух действующих госпиталях развернуто 580 коек, помощь получают 459 человек, 10 из них - дети, в реанимациях находятся 59 пациентов.

В связи с высоким ростом потребности в реанимационных койках возникает необходимость в разворачивании новых госпиталей, добавили в пресс-службе. Так, в ближайшее время на базе Городской клинической больницы №2 будет развернут госпиталь особо опасных инфекций на 200 коек. Глава республики поручил начать подготовку госпиталей на базе центральных районных больниц г. о. Прохладного и Прохладненского, Чегемского, Терского муниципальных районов, а также Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

"Эпидемиологическая ситуация на данный момент напряженная с постепенным ростом заболеваемости. Отсутствует взрывной рост, но вместе с тем идет быстрое накопление индийского штамма в популяции", - цитирует пресс-служба Пагова. Он связал отсутствие взрывного роста заболеваемости с резким увеличением в республике числа вакцинируемых. Главный санитарный врач КБР отметил, что введение даже одного первого компонента вакцины снижает тяжесть течения инфекции в случае заражения в период, когда антитела еще не выработаны в достаточном количестве.

Растет штат медработников

В свою очередь министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинформировал, что за один месяц количество госпитальных коек увеличилось в 3,2 раза, количество больных - в 2,7 раза, больных на кислородных койках - в 2,9 раза, больных в реанимации - в 2,2 раза. Министр сообщил, что на амбулаторном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 807 пациентов, в том числе 86 детей.

"В связи с ростом числа больных увеличивается и штат медицинских работников, обеспечивающих работу госпиталей особо опасных инфекций, уже задействован 421 медицинский работник, 107 из которых - врачи. В связи с трехсменным режимом работы, при котором смена происходит в ночное время, для сотрудников госпиталей особо опасных инфекций предусмотрены два санатория", - уточнили в пресс-службе. Общее количество вакцинированных первым компонентом по состоянию на сегодняшний день составило 78 930, вторым компонентом - 43 284.

Коков поручил проработать комплекс ограничительных мер на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, предусмотреть средства для оплаты труда медицинских работников, продолжить мониторинг наличия лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, обеспечить возможность более активных выездов мобильных бригад в организации и на предприятия.