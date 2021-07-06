По трассе Джубга - Сочи открыли двухполосное движение

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Движение для всех видов автотранспорта по двум полосам из трех возобновлено на трассе Джубга - Сочи, ранее размытой прошедшими в Краснодарском крае дождями, сообщили журналистам во вторник в компании "Упрдор "Черноморье".

Утром во вторник движение на участке в районе села Лермонтово (Туапсинский район Краснодарского края) было остановлено, с 15:20 был открыт участок автодороги для реверсивного движения транспортных средств.

"В ходе реализации аварийно-восстановительных мероприятий на пострадавшем от паводка участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи в селе Лермонтово Туапсинского района федеральным дорожникам удалось в кратчайшие сроки завершить этап работ, позволяющий снять реверсивный режим и пустить движение в оба направления: на Туапсе/Сочи и Джубгу - соответственно по одной полосе каждое", - говорится в сообщении.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе подтоплены сотни домовладений, из-за схода селей и скопления воды перекрываются федеральные трассы.