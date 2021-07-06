Pfizer пока не обращалась насчет регистрации своей вакцины в России

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer все еще рассматривает вопрос о возможности обращения за регистрацией своей вакцины в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС ее менеджер по внешним коммуникациям в РФ и Белоруссии Александр Чепинога.

"Компания Pfizer все еще рассматривает данный вопрос", - ответил он на просьбу прокомментировать заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своих вакцин на территории России.

Другие основные производители американских вакцин - компании Moderna и Johnson & Johnson - на запросы ТАСС о возможности регистрации своих препаратов в РФ пока не ответили.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции, все они отечественного производства. Это "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.