ПФР помог "умершему" пенсионеру в восстановлении документов для получения пенсии

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Региональное отделение пенсионного фонда России по Краснодарскому краю оказало помощь пенсионеру Александру Дубовченко, который написал письмо на прямую линию президента Владимира Путина, в получении документов об аннулировании учетной записи о его смерти, необходимых для получения пенсии, заявили ТАСС во вторник в отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" вышла программа с участием пенсионера из Краснодарского края Александра Дубовченко, где он рассказал, что написал письмо на прямую линию для того, чтобы президент помог ему разобраться в возникших проблемах с получением пенсии. В эфире мужчина сообщал, что перестал получать выплаты в связи с тем, что его признали умершим, так по его словам, документы о его смерти получила его сестра, якобы для того, чтобы присвоить себе дом.

"6 июля 2021 года работниками УПФР в МО Тихорецкий район (межрайонное) оказано содействие Александру Викторовичу для подачи заявления об аннулировании учетной записи его смерти в отдел ЗАГС Северского района Управления ЗАГС Краснодарского края. В ближайшее время информация от ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния) поступит в информационные системы ПФР и выплата пенсии возобновится", - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

По данным отделения, Дубовченко в августе 2015 года был признан умершим по решению Северского районного суда Краснодарского края, в декабре 2018 года тем же районным судом решение, которое признавало его умершим было отменено. При этом выплаты пенсии ему были приостановлены в связи с внесением в ЕГР ЗАГС информации до 2018 года, а информация об аннулировании данного решения пенсионером в уполномоченные органы предоставлена не была.

Кроме того, по данным отделения, пенсионер зарегистрирован в городе Москве, хотя фактически проживает в Краснодарском крае, ему оказана консультация УПФР в Тихорецком районе по алгоритму действий в сложившейся жизненной ситуации, предложено перевести его пенсионное дело по месту проживания, но от перевода он отказался.

"5 июля 2021 года работники ОПФР по Краснодарскому краю обратились в районный суд Северского района с запросом о получении копии решения о признании его живым. Копию решение суда также направили Александру Викторовичу", - резюмировали в отделении.