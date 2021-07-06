Латвия вводит тестирование на коронавирус на границе с Россией и Белоруссией

РИГА, 6 июля. /ТАСС/. Въезжающие в Латвию из России и Белоруссии должны будут делать тест на коронавирус в месте пересечения границы, если они не смогут предоставить документы о вакцинации или тестировании. В случае же положительного результата теста они должны будут отправиться в изоляцию. Такое решение, которое вступит в силу 12 июля, во вторник приняло правительство республики.

Как сообщает местное агентство LETA, согласно действующим нормам, въезжающее в Латвию из России и Белоруссии лицо должно в течение 24 часов сделать тест на коронавирус за свой счет. Новое же регулирование, принятое из-за стремительного распространения штамма "дельта", предусматривает, что въезжающие в республику из этих стран должны будут сделать тест в пункте пересечения границы, а покинуть его смогут только после разрешения пограничной охраны. В случае положительного результата теста или отказа его пройти человек должен будет отправиться в обязательную изоляцию в одну из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.

Освобождены от тестирования на границе с Россией и Белоруссией дети младше 12 лет, аккредитованные в республике сотрудники иностранных дипломатических миссий, международных организаций и их представительств и члены их семей, латвийские или иностранные дипломатические курьеры. Кроме того, не нужно делать тест лицам, которые приезжают в Латвию по приглашению президента, парламента, правительства, министерств, Конституционного суда, Верховного суда и Государственного контроля.

"Ежедневно границу Латвии с третьими странами в обоих направлениях пересекают примерно 300 человек, и 90% этого количества составляют дальнобойщики, которые ввозят в страну сравнительно мало случаев COVID-19", - отметил на заседании правительства министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 137 699 инфицированных, 2 531 человек умер, на лечении находятся 93 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 32,33% населения Латвии, две - 30,67%. По решению правительства с 9 ноября прошлого года и до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер.