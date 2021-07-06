Противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси сожгли флаг ЕС у парламента

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента в Тбилиси на проспекте Руставели, сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Об этом сообщает корреспондент ТАСС во вторник.

Вместо флага ЕС они установили флаг Грузии. Митингующие заняли всю площадь у парламента и не собираются расходиться. Слышны выкрики. На месте мобилизованы сотни полицейских. Стражи порядка оттеснили всех журналистов от эпицентра событий во избежание противостояния. Ситуация протекает без эксцессов.

Митингующие заняли площадь перед парламентом после того, как ее через безопасный коридор покинули участники акции в поддержку журналистов, пострадавших в понедельник, и активистов, выступавших против насилия в адрес защитников ЛГБТ-сообщества.

У здания парламента во вторник проходила акция в поддержку журналистов, на которых напали в понедельник. Неподалеку контракцию устраивали противники секс-меньшинств, чтобы не дать возможность провести митинг в поддержку сотрудников СМИ. Ситуация накалялась несколько раз. Противники ЛГБТ-сообщества пытались прорваться к митингу у парламента, однако полиция мешала им в этом. Стражи порядка задержали несколько десятков человек, официальных данных пока не поступало.

Защитники ЛГБТ-сообщества в понедельник решили устроить марш на проспекте Руставели в Тбилиси. Этого не дали им сделать защитники традиционных ценностей, которые заранее пришли на место и заняли площадь у здания парламента. Позже митинг против ЛГБТ-сообщества перерос в драку с журналистами. Пострадали более 50 представителей СМИ.