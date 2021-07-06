Латвия пожертвует более 165 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca пяти странам

"Правительство Латвии приняло решение предоставить вакцины от COVID-19 Грузии, Молдавии, Черногории, Албании и Кении. Мы можем победить в борьбе с этой пандемией вместе и в полной солидарности друг с другом", - написал в Twitter министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс, на латвийских складах сейчас находится достаточное количество препаратов от коронавируса разных производителей. В связи с этим было принято решение вакцины от AstraZeneca, которые в Латвии больше не используются для первой прививки и у которых скоро заканчивается срок годности, пожертвовать жителям пяти стран "в знак солидарности в борьбе с COVID-19".

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 137 699 инфицированных, 2 531 человек умер, на лечении находятся 93 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 32,33% населения Латвии, две - 30,67%. По решению правительства с 9 ноября прошлого года и до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер.