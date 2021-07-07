Синоптики предупредили о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО с 8 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ультрафиолетовая радиация солнца будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 8 июля. Особенно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидает регионы Черноземья, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно. А в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях он будет достигать даже шести единиц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной. "Воздух будет прозрачный, небо ясное, малооблачное. Нужно будет соблюдать меры безопасности, оберегать себя", - отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.