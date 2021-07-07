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Синоптики предупредили о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО с 8 июля

Особенно высокий индекс излучения ожидается в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ультрафиолетовая радиация солнца будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 8 июля. Особенно высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидает регионы Черноземья, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 8 июля интенсивность ультрафиолетовой радиации, ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. Это высокий индекс, это опасно. А в Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях он будет достигать даже шести единиц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с антициклоном, центр которого будет находиться над Москвой, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной. "Воздух будет прозрачный, небо ясное, малооблачное. Нужно будет соблюдать меры безопасности, оберегать себя", - отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

Теги
РоссияОрловская областьЛипецкая областьБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКурская областьВильфанд, Роман Менделевич
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