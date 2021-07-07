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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
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На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения самолета Ан-26

С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги, также телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия
Место падения пропавшего пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке МЧС России/ТАСС
Описание
Место падения пропавшего пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке
© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Трехдневный траур объявили на всей территории Камчатского края после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

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"В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", - процитировали его на официальном сайте правительства региона.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Выживших, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, нет.

По одной из версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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