На Камчатке объявили трехдневный траур после крушения самолета Ан-26

ТАСС, 7 июля. Трехдневный траур объявили на всей территории Камчатского края после крушения пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля на всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия", - процитировали его на официальном сайте правительства региона.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Выживших, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, нет.

По одной из версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.