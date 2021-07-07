Ученые из Италии высоко оценили эффективность "Спутника V" в ходе вакцинации в Сан-Марино

РИМ, 7 июля. /ТАСС/. Итальянские ученые из Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме пришли к выводу, что российская вакцина "Спутник V" дает хороший иммунный ответ, что в свою очередь помогло с высокой эффективностью провести вакцинацию в Сан-Марино. Об этом сообщила пресс-служба этого исследовательского учреждения.

"Из предварительных данных текущего исследования образования антител [после вакцинации] при репрезентативной выборке из почти 1 тыс. человек, добровольно привившихся "Спутником V", следует, что удалось достичь сероконверсии, т.е. появления специфических антител против новой коронавирусной инфекции, которые соответствовали тем, что были получены в ходе третьей фазы испытаний препарата", - отметили ученые. "Таким образом, российская вакцина показала повышенную иммуногенность [способность вызывать иммунный ответ], а эти данные в целом подтверждают, что вакцинация в Сан-Марино прошла с высокой эффективностью", - подытожили исследователи. В дальнейшем они планируют изучить способность "Спутника V" и вырабатываемых при его использовании антител бороться с различными штаммами коронавируса.

Ученые также отмечают, что прививочная кампания в Сан-Марино началась 25 февраля, а к концу мая обе дозы одной из вакцин получили уже 63,5% жителей этого карликового государства. При этом из 44,6 тыс. использованных в стране доз почти 38,6 тыс. (около 87%) пришлось на "Спутник V", еще 6 тыс. - на препарат компании Pfizer. В мае директор Высшего института здоровья Сан-Марино Алессандра Бруски рассказывала ТАСС, что в республику приезжают туристы со всех концов планеты, чтобы привиться российской вакциной.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.