Семьи пассажиров разбившегося Ан-26 на Камчатке получат более 3,5 млн рублей выплат

ТАСС, 7 июля. Семьи пассажиров самолета Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, получат более чем по 3,5 млн рублей выплат. Такая сумма была озвучена в среду на совещании в правительстве Камчатского края.

"Семьи погибших получат по страховке 2,25 млн рублей, от авиакомпании - по 1 млн рублей", - сообщил на совещании генеральный директор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев.

Глава Камчатского края Владимир Солодов отметил, что из краевого бюджета семьям пассажиров будет выплачено по 500 тыс. рублей.

Как сообщил журналистам Солодов, в Палане развернут штаб помощи родственникам пассажиров, которые находились на борту. Работу координирует министерство социального благополучия. "По каждому пассажиру отрабатывается с родственниками возможная помощь. Это психологическая помощь, помощь с доставкой в Палану для тех, кто планирует туда вылететь. Все расходы будет брать на себя наше авиационное предприятие. Размещение на месте, также вопросы, связанные с выплатами (в случае подтверждения гибели пассажиров)", - сказал Солодов.

Глава региона также сообщил, что с семьями пассажиров самолета будет работать в том числе и группа психологов из Москвы. "Организована работа по поддержке родных погибших в авиакатастрофе. Из Москвы в Палану направляются специалисты для оказания психологической помощи родным погибших", - написал Солодов на своей странице в Instagram.