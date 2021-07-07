Исполняющим обязанности ректора ДВФУ назначили проректора вуза

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексей Кошель назначен исполняющим обязанности ректора вуза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ДВФУ.

"Исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета назначен Алексей Кошель. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков", - сообщили в пресс-службе.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова, ранее руководившего ДВФУ, новым ректором Высшей школы экономики.

Алексей Кошель окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, очную аспирантуру факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова и докторантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С 2016 года является проректором ДВФУ. Одновременно является доцентом кафедры конституционного и административного права юридической школы ДВФУ.