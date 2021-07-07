Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

"Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] - ситуация все время меняется", - сказал он.

Солодов добавил, что на месте будут работать судмедэксперты. "[Они] будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур. На место происшествия тоже сейчас вылетает, как только у нас погодные условия позволят, отсюда, из Петропавловска, судмедэкспертиза следственного управления Следственного комитета", - сказал Солодов.

Члены правительства края также вылетят на место вместе с представителями московской комиссии сразу, как те прибудут в Петропавловск-Камчатский. "Безусловно, эту работу (по транспортировке тел) на месте в полном объеме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану", - сказал Солодов.