{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
Обновлено 

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали извлекать из воды

По словам губернатора Владимира Солодова, на место обнаружения тел в ближайшее время вылетят судмедэксперты
Самолет Ан-26 Марина Лысцева/ТАСC, архив
Описание
Самолет Ан-26
© Марина Лысцева/ТАСC, архив

ТАСС, 7 июля. Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил ТАСС глава региона Владимир Солодов.

На эту тему
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Главное
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке.

"Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] - ситуация все время меняется", - сказал он.

Солодов добавил, что на месте будут работать судмедэксперты. "[Они] будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур. На место происшествия тоже сейчас вылетает, как только у нас погодные условия позволят, отсюда, из Петропавловска, судмедэкспертиза следственного управления Следственного комитета", - сказал Солодов.

Члены правительства края также вылетят на место вместе с представителями московской комиссии сразу, как те прибудут в Петропавловск-Камчатский. "Безусловно, эту работу (по транспортировке тел) на месте в полном объеме будем организовывать: при необходимости транспортировку в Петропавловск или в Палану", - сказал Солодов.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
В Приморье планируют в 2025 году начать газификацию северных территорий
По словам главы региона Олега Кожемяко, в данный момент работы по газификации ведутся на юге края
Читать полностью