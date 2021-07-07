Синоптики прогнозируют жаркую погоду в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Теплая погода с отклонениями от нормы на 7-15 градусов прогнозируется в регионах центра и северо-запада европейской части России, Поволжья, Сибири, Урала и Дальнего Востока в ближайшие дни. Особенно жаркая погода придет в Ненецкий автономный округ, Мурманскую область и Якутию, где температура будет достигать более 30 градусов тепла днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Где будет аномально теплая погода в ближайшие дни, так это в Ненецком автономном округе и в Мурманской области с 7 по 11 июля. Там температура будет до 30-34 градусов. В Мурманской области аномалия (превышение климатической нормы) будет достигать 15 градусов. Это очень много. Для лета - это невероятно много. Двухзначные аномалии летом - это редчайшее событие", - рассказал он.

По словам Вильфанда, значительные климатические аномалии также ожидают Якутию, где воздух будет прогреваться до 31 градуса в ближайшие пять дней. "В Якутии тоже редкое тепло - на 8-12 градусов температура выше нормы с 7 по 11 июля. Это значит, что температура там будет достигать 26-31 градуса. В Хабаровском крае аномалии будут 7-8 градусов", - сообщил он.

В регионах Центрального федерального округа температура будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. Температурный фон днем будет в диапазоне 29-33 градуса тепла. Жаркая погода ожидает также некоторые регионы Поволжья, Урала, Сибири и северо-запада европейской части России.

"В Санкт-Петербурге температура будет очень высокой - на 8-10 градусов выше нормы. На севере Пермского края температура будет выше нормы на 7 градусов 8-9 июля. Температура там будет 30-31 градус. На юге Свердловской области в эти дни температура будет достигать 30-31 градуса. В Сибирском федеральном округе, Эвенкии, это север Красноярского края, - там аномалия 8 градусов, температура плюс 35 градусов. В Иркутской области будет до 34 градусов, это на 8-9 градусов выше климатической нормы", - сообщил Вильфанд.