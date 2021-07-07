Корпус Новосибирской областной больницы перепрофилировали для пациентов с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Корпус Новосибирской областной клинической больницы перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Он будет принимать больных в тяжелом состоянии из районов области и беременных женщин с подозрением на коронавирус и пневмонией, сообщила в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Чтобы поддерживать резерв коечного фонда для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, региональное министерство здравоохранения продолжает перепрофилировать медицинские организации. 7 июля как инфекционный госпиталь начал работать первый корпус областной больницы. Его мощность - 226 коек", - говорится в сообщении.

Кроме того, увеличен коечный фонд в инфекционных стационарах и отделениях центральных районных больниц Новосибирской области. В настоящее время в регионе перепрофилированы 5 614 коек.

Как отметил министр здравоохранения области Константин Хальзов, региональный Минздрав старается сохранить резерв коечного фонда на уровне не менее 15%. "Мы постоянно отслеживаем ситуацию и, понимая, как заполняется коечный фонд, фактически в ежедневном режиме принимаем решения о перепрофилировании тех или иных стационаров с учетом разных категорий больных: для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, для пациентов с подтвержденным ковидом, для тех, кого медики стабилизировали, но им необходимо долечивание под наблюдением специалистов. И пока эта работа продолжается", - сообщил он.

В пресс-службе правительства добавили, что для инфекционных стационаров дополнительно будут куплены 300 кислородных концентраторов в связи с ростом заболеваемости. Всего с начала пандемии более чем 800 кислородными точками были дооснащены стационары, работающие как госпитали. Кроме того, было приобретено около 800 кислородных концентраторов.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным оперативного штаба на утро 6 июля, в регионе зарегистрированы 47 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 179 за сутки). 42 156 пациентов выздоровели (плюс 107 за сутки). Умерли еще восемь пациентов (всего 2 108 человек).

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и объектов спорта.