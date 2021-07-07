ДВФУ продолжит обучать иностранных студентов в дистанционном формате

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) продолжит дистанционное обучение иностранных студентов, которые не могут приехать в Приморье. Об этом в среду сообщил журналистам исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Кошель.

"Ряд студентов, которые имели возможность в силу более слабых ограничений при передвижении прибыть сюда, на площадку университета, и продолжать свое обучение в очном формате, - они продолжали свое обучение в очном формате. Ряд студентов, а таких тоже немало, которые не имели в силу этих ограничений возможности пересечь границу своей страны и прибыть на территорию Российской Федерации, - они продолжали свое обучение в дистанционном формате. Мы будем сохранять такой формат до тех пор, пока полные ограничения не будут сняты", - сказал Кошель.

Исполняющий обязанности ректора отметил важность личного общения преподавателя и студента и добавил, что оно станет возможным только при достижении высокого уровня коллективного иммунитета. Кошель добавил, что в университете подготовлен приказ о предоставлении сотрудникам оплачиваемого отгула после вакцинации от коронавируса.

Исполняющий обязанности ректора также отметил, что интерес к ДВФУ со стороны иностранных студентов растет в связи с улучшением позиций университета в международных рейтингах. "Уже два года подряд мы стабильно растем в международных рейтингах, вошли уже в топ-500, в этом году заняли 461-ю строчку в международном престижном рейтинге глобальных университетов по версии [британской компании] QS", - отметил Кошель, уточнив, что ежегодно в вузе увеличивается и число бюджетных мест.

Алексей Кошель в среду был назначен и.о. ректора ДВФУ. В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова, ранее руководившего вузом, новым ректором Высшей школы экономики.