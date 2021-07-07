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Пандемия COVID-19

Роддом в одном из городов Приморья перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19

В медучреждении города Артем подготовили 60 коек для лечения людей с коронавирусом, всего оно рассчитано на 150 человек

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Роддом города Артем в Приморье перепрофилируют под госпиталь для пациентов с коронавирусом из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом в среду сообщается на сайте краевого правительства.

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"Родильный дом Артема временно перепрофилируют под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято из-за большого роста заболеваемости COVID-19 в Приморье. По данным регионального оперативного штаба на 7 июля, за последние сутки в крае выявили еще 249 заразившихся. За весь период пандемии с болезнью не справились 819 человек", - говорится в сообщении.

На базе роддома развернули 60 коек для лечения людей с коронавирусом. В стационаре уже есть разводка кислорода, она будет усилена. Всего медучреждение рассчитано на 150 коек, которые будут разворачиваться в соответствии с эпидобстановкой.

"Женщин для родовспоможения будут направлять в приморский краевой перинатальный центр, краевой клинический родильный дом №1, владивостокский клинический родильный дом №3. Кроме того сейчас решается вопрос о возможной доставке женщин при плановой госпитализации выделенным санитарным транспортом, при экстренной помощи - традиционно машинами скорой", - сообщила главный врач Артемовской горбольницы Светлана Забудская.

После улучшения эпидемиологической ситуации в регионе роддом будет закрыт на капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием. "В здании более 40 лет не делался капитальный ремонт. В текущем году Артемовская городская больница, в ведении которой и находится роддом, получила денежные средства на разработку необходимой проектно-сметной документации", - добавила Забудская. Кроме ремонта помещений роддома будет выполнен полный капитальный ремонт пищеблока, поставлено новое оборудование.

Вакцинацию в Приморье прошли 250 182 человека, завершили иммунизацию 170 490 приморцев. На следующей неделе в регионе планируется дополнительно открыть несколько десятков пунктов вакцинации. Ранее заместитель председателя правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко заявляла, что ежедневно в крае прививаются 4-4,5 тыс. человек, при плановом показателе 8-8,5 тыс. вакцинированных.

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