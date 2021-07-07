ВЦИОМ фиксирует интенсивное переосмысление отношения к вакцинации

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует в социальных сетях, СМИ и в общественном мнении начало процесса переосмысления роли и значения вакцинации как способа борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в кулуарах проходящего в Сочи форума молодых политологов "Дигория" сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Эпидемия оказалась намного сложнее и опаснее, чем думалось вначале. За второй волной пришла третья, а с ней - массовая дезориентация, страх заражения, неверие в победу над инфекцией, упадок эмоциональных сил. В этой связи, а также на фоне активизации политики властей в обществе начался процесс переосмысления отношения к вакцинации", - сказал Федоров.

По его словам, в России не так много принципиальных "антипрививочников". Основная проблема не с ними, а с тем, что большинство населения до сих пор занимало выжидательную позицию, предпочитало ничего не предпринимать самим, а посмотреть за тем, как привьются другие.

Третья волна сузила число вариантов действий до двух, однако полярных по отношению к друг другу, считает эксперт. "Сидеть и ничего не делать, но тогда, к сожалению, риски заражения повышаются. Или все-таки идти вакцинироваться, преодолевая свои сомнения и опасения, потому что надо! Усидеть между двумя стульями людям становится все сложнее. Началось постепенное изменение соотношения сил все-таки в пользу вакцинации. Большинство по-прежнему надеется отсидеться, хотя эта надежда становится все более призрачной. Я думаю, что ближайшие пара месяцев будут решающими в судьбе действительно массовой вакцинации в нашей стране", - добавил собеседник агентства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 184,2 млн человек, около 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 658 672 случая заражения, выздоровели 5 101 852 человека, умерли 139 316. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.