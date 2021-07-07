Эксперт: в России зарегистрированы единичные случаи заражения штаммом "дельта плюс"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Единичные случаи заражения мутацией коронавируса "дельта плюс" зарегистрированы в России, рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"В Российской Федерации это классический индийский штамм, и единичные случаи описаны официальной регистрации "дельта плюс", - сказал он.

По словам Горелова, в России осуществляется пристальный контроль за распространением многих респираторных вирусов, в том числе и за коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме.

Мутация коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что она способна инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.