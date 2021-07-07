Эксперт дал рекомендации заболевшим после первой прививки от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Человеку, заболевшему коронавирусной инфекцией между первой и второй прививками от COVID-19, вводить второй компонент вакцины уже не нужно. Вместо этого ему следует ревакцинироваться через полгода, рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции", - сказал он.

В случае, если человек заболел ОРВИ после иммунизации первой дозой вакцины, то следует подождать выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов, завершить курс вакцинации. "Собственно, весь мир допускает разрыв между введением вакцины до шести недель", - заключил он.