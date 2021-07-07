Эксперт рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России, в случае если к сентябрю не удастся провакцинировать 60% взрослого населения, будет сформирован в октябре. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет. Мы - единственная страна, где доктор, я подчеркиваю, доктор может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины. И это важно в той ситуации, если у человека есть какие-то противопоказания или аллергические реакции", - сказал он.

Горелов напомнил, что альтернативы вакцинации как способа защитить жизнь и здоровье сейчас нет. Так, например, в Исландии, по его словами привито уже 90% населения и на протяжении трех недель случаи заражения не регистрируются. В стране также отменены все ограничительные мероприятия, в том числе и ношение масок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достичь 60% охвата вакцинацией взрослого населения от коронавируса в России к осени этого года не удастся, сроки будут сдвигаться.