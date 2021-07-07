На фестивале на Хайнане дайверы получили приз за снятое под водой фото о космонавтах

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Китайские дайверы на соревнованиях в ходе состоявшегося на Хайнане "Международного фестиваля ныряльщиков - 2021" получили особую награду за сделанное под водой профессиональное фото, посвященное работе космонавтов в условиях невесомости. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, выставленная на конкурс работа "Взлет "Шэньчжоу" - блеск океана звезд" ["Шэньчжоу" - название китайской миссии по запуску человека в космос] получила приз за лучшую постановочную фотографию. "В последние годы программа пилотируемых полетов КНР добилась удивительных успехов, - заявила автор снимка Тянь Сыхуэй. - Надеюсь, что это фото поможет людям лучше понять подводный спорт и одновременно привлечет больше внимания к аэрокосмической отрасли".

Фотограф напомнила, что ощущение невесомости во внеземном пространстве напоминает то, что человек чувствует, плавая в море. "Наши космонавты обычно тренируются в воде, которая позволяет воссоздать условия для симуляции пребывания человека в космосе", - добавила она.

В ходе фестиваля дайвинга на Хайнане ныряльщики со всего Китая сделали под водой большое количество фото и более 4 тыс. роликов, которые вызвали повышенный интерес у интернет-пользователей. По данным организаторов, количество просмотров видеоматериалов, посвященных этому мероприятию и выложенных в социальных сетях, превысило 1,2 млрд раз.

Международный фестиваль дайвинга проходил на Хайнане с апреля и завершился 2 июля. Он был организован с целью популяризации подводного плавания и стимулирования развития соответствующей отрасли, а также для налаживания более тесных связей между спортом и туристической индустрией. В ходе проведения этого масштабного мероприятия состоялись многочисленные состязания и акции, в том числе соревнования в искусстве подводной съемки с участием сотен любителей и профессионалов. Фонд призов и подарков превысил 10 млн юаней (более $1,5 млн).