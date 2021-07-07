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Военные врачи ЦВО прибыли в Хакасию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Медицинская бригада состоит из шести специалистов, среди которых врачи-пульмонологи, инфекционисты и анестезиологи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в Республику Хакасия для оказания помощи работникам медучреждений в лечении пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

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"Для оказания практической помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регион из медицинских подразделений ЦВО направлена медицинская бригада, состоящая из врачей-пульмонологов, инфекционистов и анестезиологов - всего шесть специалистов. Военные специалисты совместно с коллегами из медицинских учреждений будут оказывать помощь больным в развернутом обсерваторе на 100 коек на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорск (Республика Хакасия)", - говорится в сообщении.

Ранее данные специалисты принимали участие в лечении пациентов мобильных госпиталей, развернутых в поселке Еруда Красноярского края и городе Черногорск Республики Хакасия.

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