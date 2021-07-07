Более 1,6 тыс.жителей Томской области прошли реабилитацию после COVID-19

ТОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. жителей Томской области (около 5% от общего числа заразившихся в регионе) прошли реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Еще 337 переболевших стали участниками телемедицинской реабилитации, разработанной томскими медиками, сообщает пресс-служба администрации региона.

Владимир Путин во время прямой линии с россиянами призвал правительство в 2021 году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.

"У многих пациентов после заболевания еще долго сохраняются одышка, кашель, слабость. Комплексная реабилитация помогает восстановить функции органов дыхания и других систем организма, физическую активность, позволяет укрепить иммунитет", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталии Метелевой.

Отмечается, что, в зависимости от состояния пациента, реабилитационные мероприятия проходят в условиях стационара, амбулаторно или онлайн. Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС.

В пресс-службе отметили, что очная реабилитация предусматривает физиотерапевтические процедуры, дыхательную гимнастику, кардиотренировки, массаж, психологическую коррекцию. Программа онлайн-реабилитации разработана и реализуется томским НИИ курортологии и физиотерапии и департаментом здравоохранения области совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В нее входят занятия лечебной физкультурой под контролем инструктора, а также работа с психологом, направленная на восстановление функций памяти и внимания. Тем пациентам, кто не может проходить занятия онлайн, сотрудники НИИ курортологии направляют видеоматериалы для самостоятельных занятий. Получить направление на реабилитацию можно у терапевта в поликлинике по месту жительства либо оставив заявку на сайте.

По данным оперштаба региона на 7 июля, в области более 34,5 тыс. случаев заражения ковидом, в регионе действует обязательный масочный режим.