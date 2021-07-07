Губернатор Амурской области сделал прививку от коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов вакцинировался от COVID-19. Первую прививку он сделал во время командировки в Зейский район. О вакцинации глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

"Заехал в больницу в Верхнезейском (поселок в Зейском районе Амурской области - прим. ТАСС). Сделал прививку [от COVID-2019]", - написал он в Instagram.

Ранее Орлов сообщал, что новой коронавирусной инфекцией он переболел в декабре 2020 года, вакцинацию планировал сделать спустя полгода после болезни, как советуют медики.

В Амурской области выявлено 24,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 309 человек умерли. По данным правительства Амурской области, в регион поступило 184,1 тыс. доз, из них использовано 77,7%. В ближайшие несколько дней регион ожидает поставки еще 3,3 тыс. доз.