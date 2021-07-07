Народный фронт начал информировать россиян о важности вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил информационную кампанию по разоблачению мифов о вакцинации от коронавирусной инфекции с помощью видеороликов, которые транслируются на экранах на улицах крупных городов страны. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

"Социальные ролики транслируются на крупнейших экранах страны медиахолдинга MAER. С информацией о горячей линии "Вакцинация? Будь уверен!" Народный фронт обращается с экранов на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и Сочи", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 36 тыс. квадратных метров цифровых поверхностей направлены на донесение до россиян информации о вакцинации, охват потенциальной аудитории превысит 25 млн человек.

По словам заместителя руководителя Народного фронта по региональной работе Артема Бичаева, сегодня особенно нужна федеральная информационная кампания о важности вакцинации. "Абсолютно каждому стоит задуматься о том, как спасти не только себя и близких, но и всей страной побороть вирус. Рекламная кампания является полностью некоммерческой, размещается бесплатно", - сказал Бичаев, слова которого привели в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор, тема вакцинации все еще остается личным выбором каждого, но для благополучия каждого россиянина в отдельности и всей страны в целом необходимо полное понимание населением текущей ситуации с распространением пандемии.

"Мы ожидаем, что в течение месяца практически каждый пятый россиянин увидит сообщение с телефоном и интернет-порталом проекта и будет знать, куда ему можно обратиться со всеми имеющимися вопросами", - сказал Майор, которого также цитирует пресс-служба ОНФ.