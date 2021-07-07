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Власти Москвы сообщили о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины "Спутник V"

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, они чувствуют себя хорошо, у двух повысилась температура
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 20 подростков в Москве уже получили первую дозу вакцины "Спутник V" в рамках испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, у двух повысилась температура. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в детской больнице им. З. А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", - сказала Ракова.

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