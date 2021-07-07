Семья погибшей при подтоплении в Крыму может получить выплату 1 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Семья женщины, погибшей в воскресенье во время ливней и подтоплений в Бахчисарайском районе Крыма, может получить выплату 1 млн рублей, для этого нужно предоставить региональным властям необходимый пакет документов, сообщила ТАСС в среду вице-премьер региона Елена Романовская.

"Сумма в таких случаях одинаковая - 1 млн рублей. Но для этого должна быть экспертиза, как и в любой чрезвычайной ситуации, должно быть вынесено решение, что человек погиб в результате чрезвычайного происшествия. <…> Понятно, что должны быть приняты меры, чтобы было такое решение", - сказала Романовская.

Она выразила уверенность, что, если заявление от семьи погибшей будет подано вместе с соответствующим набором документов, то "оно, конечно, будет поддержано".

Ранее в районной администрации сообщали, что погибшая женщина работала в сельской школе учителем и имела большой педагогический стаж. Глава Куйбышевского сельского поселения Лариса Щодрак рассказала, что похороны погибшей состоятся в среду. Местные власти помогли в их организации.

Компенсация ущерба

Также Романовская сообщила, что прогнозная сумма компенсаций за материальный ущерб людям, потерявшим имущество во время ливней в июне и июле, составляет 234 млн рублей. Прием заявлений еще продолжается.

Ранее сообщалось, что те, чьи дома повреждены в результате стихийного бедствия, могут получить компенсации: 50 тыс. рублей за частичную утерю имущества, и 100 тыс. рублей - за полную. Уже подано более 1 тыс. заявлений, сотни человек получили выплаты за ущерб во время ливней 17-18 июня.

Как сообщила ТАСС глава Бахчисарайского района, который принял основной удар стихии 4 июля, здесь также начата работа. "64 набора документов мы уже подали в [республиканское] министерство социальной политики на выплаты", - сказала собеседница.

По ее данным, всего подготовлено 81 заявление, но по некоторым требуется уточнение. "Есть жители, у которых это не единственное жилье, и соответственно, у них не должно быть компенсации. Сегодня выезжает комиссия Минстроя и оценивает ущерб", - пояснила Пучкова.

Ливни в Крыму

Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.