В московском метро запустили проект "Станция Музейная"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Музей транспорта Москвы запустил проект "Станция Музейная", в рамках которого на станциях и вестибюлях столичного метро будут появляться плакаты, созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе музея.

Первая серия представлена на Замоскворецкой линии метро и называется "Зеленая ветка", ее тема - осознанность в выборе экологичных способов передвижения по городу. Свои работы представили художники Алиса Гвоздева, Алексей Дубинский, Наталия Гончарова, Вика Когай, иллюстраторы Хадия Улумбекова, Вася Кармазин, Маня Кулак, дизайнеры Инджила и Таня Егошиха и многие другие. Увидеть плакаты можно будет до конца осени.

"Московское метро - это не только основа транспортной системы столицы, но целый культурный феномен, свой микромир, а теперь и новая площадка для проектов музея транспорта Москвы, в которых основным форматом является плакат", - цитируют в пресс-службе директора музея транспорта Москвы Оксану Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что плакаты всех участников проекта также собраны в тотальную инсталляцию, которую можно увидеть в поп-ап пространстве музея на Северном речном вокзале. Захватывающая ярким потоком цветов, образов и посланий выставка разместилась в историческом зале ожидания вокзала.