Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на ковид и прививках от него, в том числе сделанных в частных клиниках.

"Роспотребнадзору (А. Ю. Поповой), Минцифры России (М. И. Шадаеву) обеспечить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов и вакцинирования, проводимых в медицинских организациях, включая коммерческие, пользователям единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в поручениях, опубликованных в среду на сайте правительства.

Премьер также поручил главе Роспотребнадзора Анне Попова обеспечить взаимодействие главных государственных санитарных врачей в регионах с органами исполнительной власти по вопросам коронавируса. Кроме того, надзорному ведомству следует в трехдневный срок разработать и утвердить изменения в санитарно-эпидемиологические требования к территориям городских и сельских поселений, определив для санаторно-курортных организаций порядок и условия доступа к пляжу, а также ограничения доступа для посторонних людей. Эти нормы должны действовать до 1 марта 2022 года.

Сроки передачи результатов ПЦР-тестов

При этом обращения и жалобы по вопросам, связанным с коронавирусом, будут рассматриваться на портале госуслуг в течение суток.

"Обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработку жалоб пользователей единого портала государственных услуг по любым вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в личных кабинетах указанного портала в суточный срок, начиная с 7 июля 2021 года", - говорится в перечне поручений.