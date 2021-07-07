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Пандемия COVID-19
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Обращения по вопросам COVID-19 будут рассматривать на портале госуслуг не более суток

Ответственными за выполнение задачи назначили Минздрав и Минцифры при участии региональных властей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обращения и жалобы по вопросам, связанным с коронавирусом, будут рассматриваться на портале госуслуг в течение суток. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработку жалоб пользователей единого портала государственных услуг по любым вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в личных кабинетах указанного портала в суточный срок, начиная с 7 июля 2021 года", - говорится в перечне поручений.

Ответственными за выполнение этой задачи назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей. О результатах этой работы министерствам необходимо доложить в правительство.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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