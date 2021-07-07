Минздраву и Роспотребнадзору поручили разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кабмин поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 20 июля разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан. Соответствующее поручение по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовано в среду на сайте правительства.

"Исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам (жалобам) граждан на едином портале государственных услуг, совместно разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в России или за рубежом, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других", - говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения - до 20 июля 2021 года. Также ответственными назначены заместители председателя правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

Система оформления QR-кодов в Москве заработала с 25 июня, с 28 июня посещать кафе и рестораны в столице смогут лишь те, кто предъявит QR-код, подтверждающий, что его владелец завершил вакцинацию от ковида, переболел им в течение последних шести месяцев либо сдал отрицательный тест на ковид, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно без предъявления кода в городе можно будет посещать летние веранды и сезонные кафе.