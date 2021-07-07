Мишустин поручил сверить данные о вакцинированных от COVID-19 со сведениями на госуслугах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных от коронавируса со сведениями на портале госуслуг. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

Поручение адресовано Минздраву России, Роспотребнадзору, Минцифры, а также органам исполнительной власти субъектов РФ. "Обеспечить выверку сведений о гражданах, содержащихся в реестре вакцинированных, для обеспечения возможности получения электронного сертификата вакцинированного в личном кабинете пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в обязательном порядке без заявлений граждан", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Данные о тестах на коронавирус и прививке

Мишустин также поручил Роспотребнадзору и Минцифры обеспечить предоставление пользователям портала госуслуг данных о тестах на ковид и прививках от него, в том числе сделанных в частных клиниках.

"Роспотребнадзору (А. Ю. Поповой), Минцифры России (М. И. Шадаеву) обеспечить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов и вакцинирования, проводимых в медицинских организациях, включая коммерческие, пользователям единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.