Генпрокурор России предложил прокурорам Европы выработать меры против киберпреступлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал коллег из европейских стран разработать дополнительные меры против роста киберпреступности, в том числе использования цифровых активов и искусственного интеллекта в криминальных целях. Об этом он заявил в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Краснов отметил, что наряду с основной темой конференции - защитой индивидуальных прав граждан в свете требований Европейской конвенции по правам человека, в повестку включен и вопрос кибербезопасности. "С учетом современных реалий его просто невозможно было обойти вниманием, - подчеркнул Краснов. - Развитие информационных технологий на фоне пандемии коронавируса обусловило взрывной рост во всем мире данного вида криминальных деяний".

"Очевидно, что проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег, иных современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать. И тем важнее выработать дополнительные эффективные ответные меры на эти угрозы", - заявил Краснов.

Он пояснил, что в цифровой среде нет границ, что существенно осложняет установление и привлечение к ответственности виновных в совершении таких деяний, возмещение пострадавшим ущерба, и требует повышения уровня сотрудничества. Крайне острой он назвал проблему даркнета (теневой сети интернета), где идет торговля наркотиками, оружием, распространяются детская порнография, инструкции о совершении преступлений. "Было бы важно поделиться методиками, техническими наработками по противодействию незаконному использованию данного контента", - отметил Краснов. Кроме того, многие преступления экстремистской и террористической направленности также совершаются с использованием IT-технологий.