Вход в музей космонавтики в Москве будет осуществляться по QR-кодам с 7 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вход в музей космонавтики в Москве с 7 июля будет осуществляться по QR-кодам, об этом сообщается на официальном сайте музея. О введении соответствующих ограничений сообщили также музей-заповедник "Царицыно" и музей-усадьба "Кусково".

"С 7 июля основное здание и Дом-музей академика С. П. Королева смогут посетить гости, у которых имеется действующий на дату посещения QR-код, необходимый для предъявления на входе вместе с документом, удостоверяющим личность (для лиц старше 18 лет), и дети в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Также напоминаем, что билеты продаются только онлайн, строго по сеансам. Мы очень рады вам и хотим, чтобы посещение вами музея было максимально комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.

С 7 июля и для входа в музей-заповедник "Царицыно" необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему можно приобрести только онлайн.

Музей-усадьба "Кусково" также становится зоной COVID-Free. Как сообщается на сайте музея, с 7 июля 2021 года Дворец и павильоны смогут посетить только гости с действующим QR-кодом.